Иран планирует поставлять России баллистические ракеты

Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса "земля - земля" для войны против Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет The Washington Times со ссылкой на источники в военном ведомстве США.

Издание отмечает, что Иран намерен передать России баллистические ракеты класса "земля-земля" для войны против Украины.

Речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цель на расстоянии 300 и 70 км соответственно.

По данным источников издания, принципиальная договоренность об этом была достигнута еще в сентябре, когда Тегеран направил официальных лиц в Россию, чтобы те окончательно согласовали условия дополнительных поставок оружия.

"Эксперты считают новейшие версии Fateh-110 и Zolfaghar одновременно мощными и достаточно точными на относительно коротких расстояниях. Некоторые модели оснащены электрооптическими системами наведения, позволяющими операторам ракет направлять их во время окончательного приближения к цели", - пишет издание.

По данным западной разведки, в Иране уже приступили к производству первой партии ракет в рамках этого соглашения.

Отметим, что Иран одна из немногих стран, поставляющих России вооружение для войны с Украиной.

Поэтому отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. В конце сентября МИД Украины лишило аккредитацию иранского посла.

Напомним, российская армия начала активно использовать иранские беспилотники Shahed-136. Впрочем, как отмечают в Институте изучения войны (ISW), это вряд ли существенно отразится на ходе войны в Украине.