В России исчерпывается ракетный потенциал, - разведка Британии

Российская оборонная промышленность не в состоянии производить передовые боеприпасы с той скоростью, какой они тратятся оккупационной армией РФ в Украине.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Ведомство отмечает, что Россия тратит ракеты быстрее, чем успевает их производить, и обстрелы мирных украинских городов такого масштаба, произошедшего 10 октября, лишь ускоряют исчерпание ракетного потенциала страны-агрессора РФ.

Тогда всего за один день Россия выпустила по Украине около 80 ракет.

В Министерстве обороны Украины сообщали об успешном сбитии более половины. Впрочем, десятки выпущенных ракет все же попали в Киев и другие населенные пункты, убив мирных жителей и нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.

Ожидается, что в дальнейшем армии РФ будет все сложнее поражать желаемое количество целей из-за истощения запаса ракет дальнего радиуса действия.

"Российская оборонная промышленность, вероятно, не в состоянии производить передовые боеприпасы с той скоростью, которой они тратятся. Эти атаки свидетельствуют о дальнейшем ухудшении российских ракет дальнего радиуса действия, что предположительно ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем", - отмечают в британской разведке.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия имела на своем вооружении 1844 высокоточных ракет. Спустя почти 8 месяцев войны в РФ их осталось всего 609 .