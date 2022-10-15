Из-за санкций в России заканчивается детали для военно-промышленного комплекса

Международные санкции создали в России дефицит необходимой для ее военно-промышленного комплекса микроэлектроники.

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Об этом рассказал заместитель министра финансов США Уолли Адаем.

Он подчеркнул, что Россия не может получить доступ к передовым технологиям и западным финансовым системам, что тормозит способность российской оборонной промышленности производить оружие, а также заменять то, которое было уничтожено во время войны.

"В России заканчивается микроэлектроника, которая критически важна для ее военно-промышленного комплекса, и российские чиновники обеспокоены тем, что им не хватает иностранных компонентов", - отметил Адаем.

Кроме того, двум крупнейшим отечественным производителям микроэлектроники в России пришлось временно остановить производство из-за отсутствия критически важных иностранных технологий.

Также Адаем подчеркнул, что США готовы ввести санкции против стран, которые снабжают Россию боеприпасами или поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия имела на своем вооружении 1844 высокоточных ракет. Спустя почти 8 месяцев войны в РФ их осталось всего 609 .

Ранее издание The New York Times со ссылкой на разведку США сообщило, что страна-агрессор РФ столкнулась с острой проблемой нехватки оружия и боеприпасов и сейчас вынуждена покупать ракеты и артиллерию в Северной Корее.

Но Северная Корея заявила, что никогда не снабжала оружием или боеприпасами Россию и не планирует это делать