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Через санкції у Росії закінчується деталі для військово-промислового комплексу
Міжнародні санкції створили у Росії дефіцит необхідної для її військово-промислового комплексу мікроелектроніки.
Про це розповів заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.
Він підкреслив, що Росія не може отримати доступ до передових технологій і західних фінансових систем, що гальмує здатність російської оборонної промисловості виробляти зброю, а також замінювати ту, яка була знищена під час війни.
"У Росії закінчується мікроелектроніка, яка є критично важливою для її військово-промислового комплексу, і російські чиновники стурбовані тим, що їм не вистачає іноземних компонентів", - зазначив Адеємо.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, двом найбільшим вітчизняним виробникам мікроелектроніки в Росії довелося тимчасово зупинити виробництво через брак критично важливих іноземних технологій.
Також Адеємо підкреслив, що США готові запровадити санкції проти країн, які постачають Росії боєприпаси або підтримують російський оборонно-промисловий комплекс.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор Росія мала на своєму озброєнні 1844 високоточних ракет. Через майже 8 місяців війни в РФ їх залишилося лише 609.
Раніше видання The New York Times з посиланням на розвідку США повідомило, що країна-агресор РФ зіткнулася з гострою проблемою нестачі зброї та боєприпасів і зараз змушена купувати ракети та артилерію в Північної Кореї.
Але Північна Корея заявила, що ніколи не постачала зброю чи боєприпаси до Росії і не планує це робити