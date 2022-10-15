Через санкції у Росії закінчується деталі для військово-промислового комплексу

Міжнародні санкції створили у Росії дефіцит необхідної для її військово-промислового комплексу мікроелектроніки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це розповів заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Він підкреслив, що Росія не може отримати доступ до передових технологій і західних фінансових систем, що гальмує здатність російської оборонної промисловості виробляти зброю, а також замінювати ту, яка була знищена під час війни.

"У Росії закінчується мікроелектроніка, яка є критично важливою для її військово-промислового комплексу, і російські чиновники стурбовані тим, що їм не вистачає іноземних компонентів", - зазначив Адеємо.

Крім того, двом найбільшим вітчизняним виробникам мікроелектроніки в Росії довелося тимчасово зупинити виробництво через брак критично важливих іноземних технологій.

Також Адеємо підкреслив, що США готові запровадити санкції проти країн, які постачають Росії боєприпаси або підтримують російський оборонно-промисловий комплекс.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор Росія мала на своєму озброєнні 1844 високоточних ракет. Через майже 8 місяців війни в РФ їх залишилося лише 609.

Раніше видання The New York Times з посиланням на розвідку США повідомило, що країна-агресор РФ зіткнулася з гострою проблемою нестачі зброї та боєприпасів і зараз змушена купувати ракети та артилерію в Північної Кореї.

Але Північна Корея заявила, що ніколи не постачала зброю чи боєприпаси до Росії і не планує це робити