Росія шукає високотехнологічні чіпи для поповнення запасів витраченої в Україні зброї

Через шість місяців після вторгнення в Україну Росія відчуває серйозний дефіцит технологій, спричинений санкціями.

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Запустивши (або втративши в бою) більше ракет, ніж очікувалося, російські солдати все більше покладаються на древні запаси примітивних радянських боєприпасів. Тим часом, озброєні Заходом війська України намагаються змінити хід війни, активно знищуючи російські склади і ключову інфраструктуру на півдні, де вони проводять наступальні операції. Пише видання Politico.

Журналісти видання ознайомились з одним із російських списків високотехнологічних чіпів, який поділено на три пріоритетні категорії — від найбільш критичних до найменш критичних. Він навіть містить ціну за товар, яку Москва розраховує заплатити, до останньої копійки. Незважаючи на те, що журналісти не змогли незалежно перевірити походження списку, двоє експертів із ланцюгів військового постачання підтвердили, що він узгоджується з іншими висновками досліджень щодо військового обладнання та потреб Росії.

На перший погляд, Росія не повинна мати змоги придбати найчутливіші технології зі списків. Маючи лише дуже базові вітчизняні технології, Кремль покладався на ключових гравців у США, ЄС та Японії щодо постачальників напівпровідників протягом останніх років, і вони повинні бути поза увагою завдяки санкціям. Труднощі виникнуть у тому, чи буде така країна-посередник, як Китай, купувати технології, а потім продавати їх Москві.

Чіпи зі списку

З 25 предметів, які Росія відчайдушно шукає, майже всі – це мікрочіпи, вироблені американськими фірмами Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom і Texas Instruments. Завершують список мікросхеми японської фірми Renesas, яка придбала американську компанію IDT; німецька Infineon, яка придбала американську Cypress; мікросхеми американської фірми Vicor; і роз’єми американської фірми AirBorn. Деякі з товарів можна легко знайти в онлайн-магазинах електроніки, тоді як інші були відсутні протягом кількох місяців через глобальний дефіцит мікрочіпів.

Найдешевший товар у списку пріоритетів, трансивер гігабітного Ethernet 88E1322-AO-BAM2I000 виробництва Marvell. Найдорожчий продукт, польовий програмований вентильний масив виробництва Intel.

Коли справа доходить до списку середнього пріоритету, компанії, включаючи німецьку Harting і нідерландську Nexperia (яка була придбана китайською технологічною компанією Wingtech у 2019 році), займають важливе місце. Росіяни шукають низку корпусів і роз’ємів Harting, а також інвертори вісімкових драйверів буферів/ліній Nexperia/NXP.

Директор відділу розвідки та аналізу відкритих джерел у провідному аналітичному центрі з питань оборони та безпеки RUSI Джеймс Бірн, сказав, що Росія, ймовірно, роками скуповувала запаси західних мікрочіпів та іншого необхідного обладнання, які зараз можуть закінчитися.

"Російська програма військових закупівель широка, вона добре фінансується, і вони мають величезну військову та промислову базу, що виробляє речі. Але зараз вони витратили так багато в Україні, що їм потрібен великий обсяг нових поставок. І санкції ускладнять це для них... Тож їм доведеться визначити пріоритети для критичних речей, і тому ми бачимо ці документи. Очевидно, ми думаємо, що вони намагаються забезпечити постачання", - сказав Бірн.

Нагадаємо, що армія країни-агресора РФ зіткнулася з гострою проблемою нестачі зброї та боєприпасів. Тому зараз Росія змушена купувати ракети та артилерію в Північної Кореї.