Ізраїль може передати Україні системи розумного сповіщення про дрони та ракети

Питання перегляду Ізраїлем військової допомоги Україні ще остаточно не вирішено, але певні позитивні зрушення вже є. Україна може отримати ізраїльські технології вже найближчим часом.

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Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, пише Укрінформ.

За його словами, питання перегляду допомоги Україні на сьогодні ще остаточно не визначено.

"Але ми вживаємо всіх можливих заходів, щоб це питання було вирішено найближчим часом і на нашу користь", - заявив дипломат.

Він підкреслив, що безумовно, Україна вдячна за будь-яку допомогу, включаючи гуманітарну.

"Гуманітарна підтримка – це дуже важливо, але, вибачте, бинтами та антибіотикам ми війну не виграємо. Нам потрібна більш активна військово-технічна співпраця. В першу чергу нас цікавлять системи захисту цивільного населення, якщо не наступальна, то оборонна зброя, ППО, що дозволить врятувати життя цивільних. І це Ізраїль може зробити і до певної міри робить, але, знову ж таки, нас цікавить більш активна і ефективна співпраця саме в цій галузі", - зазначив Корнійчук.

Посол додав, що наразі тривають консультації з американськими колегами. У цьому контексті Корнійчук висловив упевненість щодо досягнення певних успіхів.

"Не про все можна говорити публічно, але певні зрушення вже ідуть у позитивному напрямку. Сподіваюся, ці зрушення будуть більш масштабними, оскільки ми наголошуємо на тому, що після того, як Іран фактично вступив у війну, надаючи Росії дрони, підтвердилося старе близькосхідне прислів'я: "Ворог мого ворога - мій друг". Така ситуація має штовхати Ізраїль до більш активної співпраці з Україною", - вважає Корнійчук.

За його словами, продовжується робота з передачі ізраїльських технологій, пов'язаних з розумним оповіщенням про ракети і дрони.

"Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що через деякий час ми отримаємо її повністю", - сказав Корнійчук.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні у боротьбі з атаками іранських безпілотників-камікадзе, а також ракет, які Росія замовила у Ірану.

В той же час Ізраїль все ще не готовий надсилати в Україну системи ППО, такі як "Залізний купол".