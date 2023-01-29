В Иране раздались взрывы на военных объектах

В ночь на 29 января в Иране произошли взрывы на заводах по производству дронов и ракет, нефтеперерабатывающих предприятиях и военных базах.

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Об этом пишет Reuters.

Первоначально иранские государственные СМИ со ссылкой на Министерство обороны сообщили о взрыве на военном заводе в центральном городе Ирана Исфахан в результате "неудачной" атаки беспилотника.

"Один из (беспилотников) был поражен... противовоздушной обороной, а два других попали в защитные ловушки и взорвались. К счастью, эта неудачная атака не привела к человеческим потерям и нанесла незначительные повреждения крыше цеха,", - говорится в заявлении министерства, опубликованном государственным информационным агентством IRNA.

Кроме того, иранские информационные агентства сообщили о громком взрыве и опубликовали видео, на котором видна вспышка света на заводе, предположительно фабрика по производству боеприпасов и беспилотников, а также кадры машин скорой помощи и пожарных машин возле завода.

Drone attacks in different cities of Iran,Tabriz,Isfahan,Azarshahr According to reports, drone attacks have taken place in five different bases of Iranian forces pic.twitter.com/dR21aa4Gqp — Aajoibalochistan (@Aajoibaluchist1) January 29, 2023

К тому же, иранские СМИ сообщили, что мощный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в промышленном районе Салими в городе Азаршахр.

Explosions are being reported in multiple Cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan, and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in the Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt — OSINTdefender (@sentdefender) January 28, 2023

Также была информация о том, что во многих городах слышали звуки взрывов и работает ПВО. Есть сообщения о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан и Решт на севере.

В иранских СМИ заявили, что в Хамадане прогремели взрывы, а также уничтожен завод по производству дронов в Тебризе, завод боеприпасов в Исфахане и склад боеприпасов в Малларде.

Громко также было и в иранской столице. В телеграмм-каналах очевидцы писали, что на небо над Тегераном были подняты самолеты. В стране начались перебои с Интернетом, а на севере – проблемы со светом.

Также пишут, что завод с "шахедами" может быть уничтожен.

В целом удары на территории Ирана были нанесены по заводам по производству ракет и дронов в пяти разных точках.

Отметим, что ни одна страна официально пока не сообщала о нанесении ударов по стратегическим объектам и военным базам Ирана. Хотя иранские СМИ обвиняют во всем власти Израиля, пока нет официальных сообщений о начале каких-либо военных действий.

Напомним, в октябре 2022 года силы Израиля нанесли ракетный удар по аэропорту в Димасе в Сирии, который использовался для сбора иранских дронов.