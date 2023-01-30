В МИД отреагировали на взрывы на предприятиях Ирана: "Украина неоднократно предостерегала"

Украина считает последние взрывы на иранских промышленных объектах, в том числе на оборонном заводе в провинции Исфахан, последствиями сотрудничества Ирана с Россией в ее вооруженной агрессии против Украины, хотя и не знает точной их причины. Об этом свидетельствует сообщение по этому поводу в Facebook спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

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Спикер внешнеполитического ведомства прокомментировал таким образом информацию о том, что временный поверенный Украины в Иране был 30 января вызван на встречу в МИД Ирана.

"Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут намного масштабнее выгоды от сотрудничества с Россией. Нам не известна причина взрывов на иранских объектах. Но, как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь", – написал Николенко.

Отметим, что временного поверенного, по сообщениям СМИ, вызвали в МИД Ирана из-за сообщения в Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, также увязавшего указанные события в Иране с войной против Украины.

"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в РФ: бесконечная мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка", – написал тот.

Подоляк также добавил скриншот своего поста от 24 декабря, в котором отмечал, что международные санкции являются неработающим инструментом и указывал на важность "перехода к более разрушительным инструментам - уничтожению производств и арестам поставщиков".

Отметим при этом, что как раз 30 января Европейский союз добавил в санкционный список, введенный в ответ на действия, нарушающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, производителя истребителей, вертолетов и беспилотников Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, промышленные мощности которой находятся под Исфаханом.

Напомним, что еще в октябре Верховная Рада приняла заявление об осуждении поддержки Ираном вооруженной агрессии России против Украины, призвав, в частности, украинское правительство разработать вопрос о разрыве дипломатических отношений с этой страной.

В свою очередь МИД заявил, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией войны в Украине сделало его соучастником преступления агрессии, после чего ведомство со своей стороны инициировало разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Источник фото: ua.depositphotos.com