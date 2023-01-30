ЕС ввел санкции против еще одного иранского производителя дронов

Европейский союз 30 января внес Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) в санкционный список, введенный в 2014 в ответ на действия, нарушающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Об этом свидетельствует информация в официальном журнале ЕС.

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HESA - иранская компания, специализирующаяся на производстве военных и гражданских воздушных судов, в частности истребителей и вертолетов, а также беспилотных летательных аппаратов.

БПЛА, производимые Iran Aircraft Manufacturing Industries, используются Корпусом стражей исламской революции, также компания привлечена к исследованиями, разработке, производству и полетам дронов. Беспилотники производства HESA используются Россией в ее войне против Украины.

HESA является дочерней компанией Организации авиационной промышленности Ирана (IAIO) - государственного предприятия, подчиняющегося Министерству обороны и тыла вооруженных сил Ирана.

Производственные мощности корпорации расположены в городе Шахиншехр возле Исфахана. Отметим при этом, что как раз накануне по предприятию около Исфахана был нанесен удар дронами. Министерство обороны Ирана заявило, что армия якобы отразила нападение трех беспилотников на военный объект. Как уточнило госинформагентство IRNA, что речь идет о заводе по производству боеприпасов. В свою очередь, западные СМИ сообщили, что за атакой стоит Израиль.

Напомним, что 20 октября 2022 года ЕС ввел санкции в отношении производителя дронов Shahed Aviation Industries, а также трех иранских военачальников, ответственных за поставку вооружения в Россию. К этим санкциям присоединились и Великобритания с Швейцарией. При этом украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что считает такие меры недостаточными.

12 декабря ЕС ввел санкции против еще ряда компаний, задействованных в создании иранских беспилотников Shahed. В частности, это производитель компонентов для дронов (в том числе Shahed-136) Oje Parvaz Mado Nafar Company и ее руководитель Юсеф Абуталеби, привлекавшиеся для создания БПЛА Shahed-171 компании Design and Manufacturing of Aircraft Engines и Paravar Pars Company.

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