Украинские правоохранители уверены в причастности Ирана к производству и поставке дронов в РФ - ОГП

Украинские органы следствия и прокуратуры не сомневаются, что должностные, юридические и физические лица Ирана причастны к производству и поставке дронов в Россию.

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Об этом сказал в эфире национального марафона начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, передает пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что об этом свидетельствуют и оперативные данные, и данные украинских разведывательных подразделений, равно как и разведок стран-партнеров Украины.

"У нас есть эта информация, подтверждающая причастность Ирана к этому. И мы будем доказывать виновность этих должностных лиц, этих физических лиц как в национальных судах, так и в международных судах, используя для этого доказательную информацию. И именно сейчас органы следствия и прокуратуры собирают доказательства, которыми мы сможем убедить суд в их причастности к этим преступлениям", - подчеркнул Белоусов.

Прокурор добавил, что с этой целью сейчас проводятся сотни следственных действий, сотни экспертиз, которые в ближайшее время будут завершены. Он заверил в достаточности доказательств вины должностных и физических лиц Ирана, а также представителей любых других стран, способствующих Ирану в разработке или поставке этих дронов, их использовании в Украине.

Представитель ОГП также выразил уверенность, что прокуроры смогут доказать это в судах и соответствующие лица будут привлечены к ответственности.

"Для нас важно проследить всю цепочку, начиная от производства до поставки и непосредственного использования. Конечно, все эти лица, которые поставляют комплектующие, собирают эти дроны, обучают россиян использовать эти дроны, и те лица, которые непосредственно запускают их по нашим гражданам, по нашим городам – все они должны быть идентифицированы", - подчеркнул прокурор.

Отметим, что накануне в комментарии "Суспільному" прокурор указанного департамента ОГП Иван Чижевский заявил, что украинское следствие пока не определило происхождение беспилотников, применяемых при атаках со стороны РФ. По его словам, в настоящее время открыто более 50 уголовных производств из-за применения дронов-камикадзе.

"Сказать, что это беспилотники иранского производства или нет, мы пока не можем. Сейчас идет досудебное расследование. Оно не будет быстрым. Ведь экспертиза необходима не простая, а с участием специалистов широкого масштаба, которые смогут выяснить, что это за комплектующие, их происхождение. По экспертизам можно будет установить происхождение данных беспилотников и производителя компонентов", - сказал он.

По словам Чижевского, в настоящее время проведение экспертиз усложняется из-за воздушных тревог и новых атак российской армии, в то же время он подчеркнул, что следствие стремится установить все составляющие, связанные с атаками беспилотников.

"Каким образом этот беспилотник появился в Вооруженных силах РФ, почему он называется "Герань" и "Герань-2", почему он так похож на Shahed-131, Shahed-136 и Mohajer-6? Вообще, где осуществляется строительство данных беспилотников, какие пути поставки, кто поставлял? Дата и место изготовления, какие контракты заключались, кто их заключал – это также очень важно в ходе досудебного расследования, в ходе установления всех схем", — подчеркнул он.

Кроме того, по словам прокурора, Россия специально пытается запутать украинских следователей и экспертов: наносит маркировку определенной компании с целью обмана или наоборот уничтожает названия, маркировку или наклейки на изделиях. В то же время к самому Ирану украинское следствие, как указал Чижевский, пока не обращалось.