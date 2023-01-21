Українські правоохоронці впевнені в причетності Ірану до виробництва і постачання дронів до РФ - ОГП

Українські органи слідства та прокуратури не мають жодних сумнівів, що посадові, юридичні і фізичні особи Ірану причетні до виробництва і постачання дронів до Росії.

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Про це сказав в ефірі національного марафону начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, передає пресслужба відомства.

Він уточнив, що про це свідчать і оперативні дані, і дані українських розвідувальних підрозділів, так само як і розвідки країн-партнерів України.

"У нас є ця інформація, яка підтверджує причетність Ірану до цього. І ми будемо доводити винуватіть цих посадових осіб, цих фізичних осіб як в національних судах, так і в міжнародних судах, використовуючи для цього доказову інформацію. І саме зараз органи слідства і прокуратури збирають докази, якими ми зможемо переконати суд в їх причетності до цих злочинів", - наголосив Бєлоусов.

Прокурор додав, що з цією метою зараз проводяться сотні слідчих дій, сотні експертиз, які найближчим часом будуть завершені. Він запевнив в достатності доказів вини посадових і фізичних осіб Ірану, а також представників будь-яких інших країн, які сприяють Ірану у розробці або поставці цих дронів, їх використання в Україні.

Представник ОГП також висловив впевненість, що прокурори зможуть довести це в судах і відповідні особи будуть притягнуті до відповідальності.

"Для нас важливо простежити весь ланцюжок, починаючи від виробництва до поставки і безпосереднього використання. Звісно, всі ці особи, які поставляють комплектуючі, які збирають ці дрони, які навчають росіян використовувати ці дрони, і ті особи, які безпосередньо їх запускають по нашим громадянам, по нашим містам – всі вони мають бути ідентифіковані", - підкреслив прокурор.

Зазначимо, що напередодні у коментарі "Суспільному" прокурор зазначеного департаменту ОГП Іван Чижевський заявив, що українське слідство поки що не визначило походження безпілотників, які застосовуються під час атак з боку РФ. За його словами, нині відкрито понад 50 кримінальних проваджень через застосування дронів-камікадзе.

"Сказати, що це безпілотники іранського виробництва чи ні, ми поки не можемо. Нині триває досудове розслідування. Воно не буде швидким. Адже експертиза необхідна не проста, а за участі фахівців широкого масштабу, які зможуть з’ясувати що це за комплектуючих, їхнє походження. За експертизами буде встановити походження даних безпілотників та виробника компонентів", — сказав він.

За словами Чижевського, наразі проведення експертиз ускладнюються через повітряні тривоги та нові атаки російської армії, натомість він підкреслив, що слідство прагне встановити всі складові, пов’язані з атаками безпілотників.

"Яким чином цей безпілотник з’явився в Збройних силах РФ, чому він називається "Герань" та "Герань-2", чому він так схожий на Shahed-131, Shahed-136 і Mohajer-6? Взагалі, де здійснюється будівництво даних безпілотників, які шляхи постачання, хто постачав? Дата і місце виготовлення, які контракти заключалися, хто їх укладав – це також є дуже важливим в ході досудового розслідування, в ході встановлення всіх схем", — наголосив він.

Крім того, за словами прокурора, Росія спеціально намагається заплутати українських слідчих та експертів: наносить маркування певної компанії з метою ведення в оману чи навпаки знищує назви, маркування чи наліпки на виробах. Натомість до самого Ірану українське слідство, як вказав Чижевський, поки не зверталось.