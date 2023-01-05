- Тип
- зненацька зненацька
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
В іранському безпілотнику знайшли запчастини від понад десятка американських компаній — CNN
Всередині одного іранського безпілотника, збитого в Україні восени 2022 року, знайшли деталі, які виготовили компаній країн Заходу, зокрема, США.
Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на українську розвідку.
З 52 компонентів, деталі яких вилучили з іранського безпілотника Shahed-136, 40 були виготовлені 13 різними американськими компаніями. Ще 12 компонентів були виготовлені компаніями в Канаді, Швейцарії, Японії, Тайвані та Китаї.
Речник Ради національної безпеки США Адрієн Уотсон заявив, що Вашингтон шукає варіанти призупинити виробництво іранських БПЛА за допомогою санкцій, експортного контролю та переговорів з приватними компаніями, чиї деталі використовувалися у виробництві.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми оцінюємо подальші кроки, які ми можемо вжити щодо експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до технологій, які використовуються в безпілотниках", — сказав він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 19 грудня заявив, що Російська Федерація після досягнення домовленості з Іраном про постачання дронів камікадзе вже отримала 250 дронів Shahed 136.
Відомо, що окупаційні війська все частіше використовують безпілотники для атак на об'єкти критичної інфраструктури України, оскільки у них закінчуються запаси високоточних ракет.