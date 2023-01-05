Відповідальна країна Відповідальна країна
Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Тип
зненацька зненацька
Категорія
Політика
Дата публікації

В іранському безпілотнику знайшли запчастини від понад десятка американських компаній — CNN

В іранському безпілотнику знайшли запчастини від понад десятка американських компаній — CNN

Всередині одного іранського безпілотника, збитого в Україні восени 2022 року, знайшли деталі, які виготовили компаній країн Заходу, зокрема, США. 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на українську розвідку.

З 52 компонентів, деталі яких вилучили з іранського безпілотника Shahed-136, 40 були виготовлені 13 різними американськими компаніями. Ще 12 компонентів були виготовлені компаніями в Канаді, Швейцарії, Японії, Тайвані та Китаї.

Речник Ради національної безпеки США Адрієн Уотсон заявив, що Вашингтон шукає варіанти призупинити виробництво іранських БПЛА за допомогою санкцій, експортного контролю та переговорів з приватними компаніями, чиї деталі використовувалися у виробництві.

"Ми оцінюємо подальші кроки, які ми можемо вжити щодо експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до технологій, які використовуються в безпілотниках", — сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 19 грудня заявив, що Російська Федерація після досягнення домовленості з Іраном про постачання дронів камікадзе вже отримала 250 дронів Shahed 136.

Відомо, що окупаційні війська все частіше використовують безпілотники для атак на об'єкти критичної інфраструктури України, оскільки у них закінчуються запаси високоточних ракет.

Автор:
Віта Молодан