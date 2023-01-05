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В иранском беспилотнике нашли запчасти от более чем десятка американских компаний — CNN
Внутри одного иранского беспилотнике, сбитого в Украине осенью 2022 года, были найдены детали, которые изготовили компаний стран Запада, в частности, США.
Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на украинскую разведку.
Из 52 компонентов, детали которых изъяли из иранского беспилотника Shahed-136, 40 были изготовлены 13 разными американскими компаниями. Еще 12 компонентов были изготовлены компаниями в Канаде, Швейцарии, Японии, Тайване и Китае.
Представитель Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон заявил, что Вашингтон ищет варианты приостановить производство иранских БПЛА с помощью санкций, экспортного контроля и переговоров с частными компаниями, чьи детали использовались в производстве.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять по экспортному контролю, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках", - сказал он.
Напомним, президент Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что Российская Федерация после достижения договоренности с Ираном о поставках дронов-камикадзе уже получила 250 дронов Shahed 136.
Известно, что оккупационные войска все чаще используют беспилотники для атаки на объекты критической инфраструктуры Украины, поскольку у них заканчиваются запасы высокоточных ракет.