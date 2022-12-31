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Россия все чаще использует дроны из-за нехватки высокоточных ракет, – ISW
Российские оккупационные войска все чаще используют беспилотники для атак на объекты критической инфраструктуры Украины, поскольку у них заканчиваются запасы высокоточных ракет.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
"Увеличение темпов атак российских беспилотников может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше беспилотников иранского производства после трехнедельного периода (17 ноября - 7 декабря) их неиспользования, или что Россия получила или ожидает получить новую партию дронов из Ирана", - говорится в сообщении .
Аналитики предполагают, что оккупанты увеличили темпы атак беспилотниками, пытаясь поддерживать свою кампанию против критически важной инфраструктуры с учетом исчерпания запасов высокоточных ракет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Украинское ПВО доказало свою высокую эффективность в уничтожении "Шахедов". Однако россияне будут продолжать использовать увеличенное количество этих систем для атак на гражданские объекты в своей ошибочной попытке принудить Киев к переговорам", - отметили в ISW .
Напомним, президент Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что Российская Федерация по достижении договоренности с Ираном о поставках дронов камикадзе уже получила 250 дронов Shahed 136.