Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский 28 декабря выступил с традиционным ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. В выступлении он заявил, что Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отмечается, что выступление президента было отложено на 1,5 часа из-за воздушной тревоги. В общей сложности оно длилось 52-е минуты. Кроме Зеленского, на заседании парламента присутствовали члены правительства, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные и члены семей погибших героев.

По словам Железняка, президент в своем выступлении отметил следующее:

Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций (которые должны гарантировать мир, но не способны это сделать).

Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все, чего не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, функционирующее свое государство и поддержка Мира.



Мы станем лидером в построении "зеленой энергетики". Также будем развивать собственное атомное поколение.



Мы пройдем эту зиму, российские удары "шахидами" не помогут.



Имеющаяся налоговая система не устраивает тех, кто платит налоги и тех, кто их собирает. Надо искать консенсус для ее улучшения.



Должен быть международный трибунал по военным преступлениям оккупантов.



Цель - восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто сейчас в плену. С начала войны вернули 1456 человек.



Восстановление будет крупнейшим экономическим проектом Европы: вся территория нашего государства нуждается в перестройке. Также будем восстанавливать "нормальность жизни" на территории Донбасса и Крыма. Приоритет для компаний, которые будут в Украине во время войны и вышедших с рынка РФ. Прошу депутатов разработать такую законодательную рамку для стимулирования бизнеса входить в Украину сейчас.



Миллионы наших людей за границей не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой.



Должна быть создана современная ветеранская политика и политики реабилитации.



Отметим, в прошлом году Зеленский выступил с ежегодным посланием Верховной Раде 1 декабря.