Зеленський виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради (ВІДЕО)

Президент Володимир Зеленський 28 грудня виступив з традиційним щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє положення України. У виступі він заявив, що Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що виступ президента був відкладений на 1,5 години через повітряну тривогу. Загалом він тривав 52-і хвилини. Окрім Зеленського на засіданні парламенту були присутні уряд, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові та члени родин загиблих героїв.

За словами Железняка президент у своєму виступі наголосив на наступному:

Потрібні нові гарантії безпеки, реформа існуючих міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити).

Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все що не досягли раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава і підтримка Світу.



Ми станемо лідером у побудові "зеленої енергетики". Також розвивати власну атомну генерацію.



Ми пройдемо цю зиму, російські "шахедні" удари не допоможуть.



Наявна податкова система не влаштовує тих, хто платить податки, та тих, хто їх збирає. Треба шукати консенсус для її покращення.



Має бути міжнародний трибунал за військовими злочинцями окупантів. Подякував Нідерландам за лідерство в цьому питанні.



Мета - відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто зараз у полоні. З початку війни повернули наших 1456 людей.



Відбудова буде найбільшим економічним проектом Європи: вся територія нашої держави потребує перебудові. Так само будемо відновлювати "нормальність життя" на території Донбасу та Криму. Пріоритет для компаній, які були в Україні під час війни і вийшли з ринку РФ. Прошу депутатів розробити таку законодавчу рамку для стимулювання бізнесу заходити в Україну зараз.



Мільйони наших людей за кордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх додому.



Має бути створена сучасна ветеранська політика та політики реабілітації.



Зазначимо, минулого року Зеленський виступив із щорічним посланням до Верховної Ради 1 грудня.