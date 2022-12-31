Росія все частіше використовує дрони через брак високоточних ракет, – ISW

Російські окупаційні війська все частіше використовують безпілотники для атак на об'єкти критичної інфраструктури України, оскільки у них закінчуються запаси високоточних ракет.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Збільшення темпів атак російських безпілотників може свідчити про те, що російські сили накопичили більше безпілотників іранського виробництва після тритижневого періоду (17 листопада - 7 грудня) їхнього невикористання, або що Росія отримала або очікує отримати нову партію дронів з Ірану", - йдеться у повідомленні.

Аналітики припускають, що окупанти збільшили темпи атак безпілотниками, намагаючись підтримувати свою кампанію проти критично важливої інфраструктури з огляду на вичерпання запасів високоточних ракет.

"Українська ППО довела свою високу ефективність у знищенні "Шахедів". Проте росіяни продовжуватимуть використовувати збільшену кількість цих систем для атак на цивільні об'єкти у своїй помилковій спробі примусити Київ до переговорів", - зазначили у ISW.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 19 грудня заявив, що Російська Федерація після досягнення домовленості з Іраном про постачання дронів камікадзе вже отримала 250 дронів Shahed 136.