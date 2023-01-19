Іран не визнає анексію Росією територій України - МЗС

Іран дотримується принципу суверенітету та територіальної цілісності України, не визнаючи анексію Росією її територій. Про це сказав в інтерв'ю TRT World міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіан.

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"Війна в Україні - це комплексна ситуація. Деякі західні аналітичні центри вважають, що війна в Україні - це новий початок історії міжнародних відносин. Що ж, позиція ІРІ була від початку цієї війни дуже зрозумілою і повторювалася на найвищому рівні. Ми проти війни і ми сфокусовані на політичних рішеннях", - наголосив він.

У той же час дипломат зазначив, що його країна розглядає в якості головної причини цієї війни "провокаційні дії НАТО та деяких західних країн".

"Ми не дотримуємося подвійних стандартів. Ми проти війни в Іраку, Сирії, Ємені, Палестині та Афганістані і так само ми виступаємо проти війни та переміщення людей в Україні", - заявив він.

Міністр також заявив, що Іран "вжив багато зусиль" для посередництва між Києвом і Москвою на рівні міністрів закордонних справ і президентів і сподівається, що скоро в Україні буде мир і війні буде покладено край.

"З іншого боку, ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародного права і з цієї причини, незважаючи на відмінні відносини між Тегераном та Москвою, ми не визнали відділення Криму від України. Ми не визнали відділення Луганська та Донецька від України, бо ми послідовно наполягаємо на цьому принципі у міжнародній політиці", - наголосив він.

За словами Амір-Абдоллахіана, коли іранська влада каже, що війна не є рішенням для України, вона має на увазі дотримання цього принципу, що вважає фундаментальною політикою і на що покладаються.

Нагадаємо також, що нещодавно іранське МЗС різко відреагувало на звинувачення українського президента Володимира Зеленського на адресу цієї країни щодо її причетності до російської агресії проти України через постачання Росії безпілотників-камікадзе Shahed, які Росією маркуються як "Герань-2" і використовуються для ударів по українській. інфраструктури.