Генасамблея ООН засудила анексію РФ окупованих територій України: хто як проголосував

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію під назвою "Територіальна цілісність України: захищаючи принципи Статуту ООН", яка засуджує оголошену Росією анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. За це проголосували 143 країни.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Водночас 35 країн під час голосування утрималися, а п'ять виступили проти – це Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія та Росія.

Президент Володимир Зеленський у своєму Twitter відреагував на цю новину, подякувавши всім 143 країнам, які підтримали прийняття документа.

"Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна і ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі!" - наголосив він.

Нагадаємо також, що 2 березня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії припинити застосування сили в Україні та вивести з її території свої війська. Її підтримала 141 країна, а не підтримали Білорусь, Еритрея, Північна Корея, Росія та Сирія. З РФ, КНДР та Сирією Україна наразі вже розірвала дипломатичні відносини.