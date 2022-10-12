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Генасамблея ООН засудила анексію РФ окупованих територій України: хто як проголосував

Генасамблея ООН засудила анексію РФ окупованих територій України: хто як проголосував
У вересні Володимир Зеленський виступав перед Генасамблеєю ООН. Фото: сайт організації

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію під назвою "Територіальна цілісність України: захищаючи принципи Статуту ООН", яка засуджує оголошену Росією анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. За це проголосували 143 країни.

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Водночас 35 країн під час голосування утрималися, а п'ять виступили проти – це Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія та Росія.

Президент Володимир Зеленський у своєму Twitter відреагував на цю новину, подякувавши всім 143 країнам, які підтримали прийняття документа.

"Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна і ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі!" - наголосив він.

Фото 2 — Генасамблея ООН засудила анексію РФ окупованих територій України: хто як проголосував

Нагадаємо також, що 2 березня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії припинити застосування сили в Україні та вивести з її території свої війська. Її підтримала 141 країна, а не підтримали Білорусь, Еритрея, Північна Корея, Росія та Сирія. З РФ, КНДР та Сирією Україна наразі вже розірвала дипломатичні відносини.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов