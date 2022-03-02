Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії вивести війська з України

Генеральна Асамблея ООН 2 березня ухвалила резолюцію, в якій усі країни цивілізованого світу вимагають від РФ припинити застосування сили в Україні та вивести з території країни російські війська.

Про це ООН повідомила у своєму офіційному Twitter.

"На історичній сесії "Єдність в ім'я миру" ООН приймає резолюцію, яка вимагає, щоб Російська Федерація негайно припинила застосування сили проти України та вивела свої збройні сили", - йдеться у повідомленні.

In historic "Uniting for Peace" session, #UNGA adopts resolution demanding that the Russian Federation immediately cease its use of force against Ukraine and withdraw its military forces. https://t.co/xWc4QO8ruV pic.twitter.com/NZ5xG7Cfu2 — United Nations (@UN) March 2, 2022

Документ підтримала 141 країна. При цьому п'ять країн проголосували проти: а саме Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея.

Крім того, були країни, що утрималися. Зокрема, не голосував Китай, а також Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба та ще кілька.

Усі чотири сторінки резолюції опубліковано на сайті ООН.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський закликав визнати дії Росії "геноцидом" та позбавити РФ права голосу у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, Росія – це одна з п'яти країн, яка має право вето у Раді безпеки ООН. Право блокуючого голосу в Раді безпеки ООН мають лише п'ять постійних членів Ради безпеки ООН: Великобританія, Китай, Росія, США та Франція. Таке право дозволяє постійним членам Ради безпеки відкидати проект будь-якої змістовної резолюції Радбезу.

Тим часом прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що ухвалив рішення розпочати розслідування ситуації можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні.