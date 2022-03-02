Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска из Украины

Генеральная Ассамблея ООН 2 марта приняла резолюцию, в которой все страны цивилизованного мира, требуют от РФ прекратить применение силы в Украине и вывести с территории страны российские войска.

Об этом ООН сообщила в своем официальном Twitter.

"На исторической сессии "Единство во имя мира" ООН принимает резолюцию, требующую, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила применение силы против Украины и вывела свои вооруженные силы", - говорится в сообщении.

In historic "Uniting for Peace" session, #UNGA adopts resolution demanding that the Russian Federation immediately cease its use of force against Ukraine and withdraw its military forces. https://t.co/xWc4QO8ruV pic.twitter.com/NZ5xG7Cfu2 — United Nations (@UN) March 2, 2022

Документ поддержала 141 страна. При этом пять стран проголосовали против, а именно Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея.

Кроме того, были страны, которые воздержались. В частности, не голосовал Китай, а также Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба и еще несколько.

Все четыре страницы резолюции опубликованы на сайте ООН.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский призвал признать действия России "геноцидом" и лишить РФ права голоса в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

Напомним, Россия - это одна из пяти стран, которая имеет право вето в Совете безопасности ООН. Правом блокирующего голоса в Совбезе ООН обладают только пять постоянных членов Совбеза ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Такое право дает возможность постоянным членам Совета безопасности отвергать проект любой содержательной резолюции Совбеза.

Тем временем прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что принял решение начать расследование ситуации возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.