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Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска из Украины
Генеральная Ассамблея ООН 2 марта приняла резолюцию, в которой все страны цивилизованного мира, требуют от РФ прекратить применение силы в Украине и вывести с территории страны российские войска.
Об этом ООН сообщила в своем официальном Twitter.
"На исторической сессии "Единство во имя мира" ООН принимает резолюцию, требующую, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила применение силы против Украины и вывела свои вооруженные силы", - говорится в сообщении.
Документ поддержала 141 страна. При этом пять стран проголосовали против, а именно Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, были страны, которые воздержались. В частности, не голосовал Китай, а также Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба и еще несколько.
Все четыре страницы резолюции опубликованы на сайте ООН.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский призвал признать действия России "геноцидом" и лишить РФ права голоса в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.
Напомним, Россия - это одна из пяти стран, которая имеет право вето в Совете безопасности ООН. Правом блокирующего голоса в Совбезе ООН обладают только пять постоянных членов Совбеза ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Такое право дает возможность постоянным членам Совета безопасности отвергать проект любой содержательной резолюции Совбеза.
Тем временем прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что принял решение начать расследование ситуации возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.
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