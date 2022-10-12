Генассамблея ООН осудила аннексию РФ оккупированных территорий Украины: кто как проголосовал

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН", осуждающую объявленную Россией аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. За это проголосовали 143 страны.

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В то же время 35 стран при голосовании воздержались, а пять выступили против - это Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия.

Президент Владимир Зеленский в своем Twitter отреагировал на эту новость, поблагодарив все 143 страны, поддержавшие принятие документа.

"Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями. Украина вернет все свои земли!" - подчеркнул он.

Напомним также, что 2 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от России прекратить применение силы в Украине и вывести с ее территории свои войска. Ее поддержала 141 страна, не поддержали Беларусь, Эритрея, Северная Корея, Россия и Сирия. С РФ, КНДР и Сирией Украина уже разорвала дипломатические отношения.