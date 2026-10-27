Деньги пошли на войну: регионы России сокращают расходы на больницы из-за рекордных дыр в бюджетах

Столкнувшись с масштабным дефицитом местных финансов, российские регионы начали экономить на здравоохранении, сокращая финансирование больниц и поликлиник для обеспечения выплат за вербовку солдат на войну против Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В первом полугодии 2026 года расходы региональных бюджетов по статье "Здравоохранение" упали на 5,8%. За шесть месяцев губернаторы выделили на медицину 999 млрд. рублей, что примерно на 61 млрд. рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Финансирование медицинских учреждений сократили 42 субъекта РФ, причем в 11 регионах падение превысило 20%.

Глубочайшая урезка расходов была зафиксирована в следующих субъектах:

Республика Алтай – минус 40,6%;

Кировская область - минус 39%;

Кемеровская область (где продолжается кризис в угольной отрасли) - минус 33,2%;

Оренбургская область - минус 32,1%;

Тверская область – минус 29%;

Московская область - минус 28,5%;

Вологодская область - минус 27,2%;

Новосибирская область – минус 23,4%.

Больше всего пострадала программа модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой власти планировали ремонт устаревших поликлиник. В этом году на нее заложили 57,5 млрд рублей (в 2,1 раза меньше, чем в прошлом году), однако фактически за шесть месяцев потратили всего 12,6 млрд рублей, что в 5,2 раза ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Дефицит бюджетов и рекордные выплаты военным

В целом расходы регионов выросли на 5,8% – до 12,579 трлн рублей. Кроме медицины, единственной сокращенной статьей стала поддержка национальной экономики, финансирование которой уменьшилось на 4,7% – до 231 млрд рублей.

Первую половину года регионы завершили с совокупным дефицитом в 134,2 млрд. рублей. При этом 66 субъектов (включая оккупированные территории Украины) потратили на 619 млрд рублей больше, чем собрали налогов.

Профицит зафиксировали только в 24 регионах на общую сумму 485 млрд. рублей, однако 309,6 млрд. из них обеспечила Москва. Без учета российской столицы дыра в региональных бюджетах превысила 440 млрд рублей.

Наибольшие показатели дефицита зафиксировали в Вологодской и Еврейской АО (по 30,8% от собственных доходов), Кемеровской (28,6%) и Иркутской областях (26,2%). В денежном измерении максимальные дыры образовались в Иркутской области (38,3 млрд. рублей), Краснодарском крае (37,6 млрд.) и Московской области (30,2 млрд.).

Как отмечает эксперт Немецкого института международных дел и безопасности Янис Клюге, необходимость оплачивать вербовку на войну превращается во все более тяжелое бремя для местных бюджетов. Чтобы выполнить спущенные Кремлем квоты по набору живой силы, среднюю региональную выплату за подписание контракта с Минобороны РФ в текущем году довели до рекордных 3,4 млн рублей, принеся в жертву гражданские расходы.

В прошлом году регионы РФ закрыли с дефицитом в 1,5 трлн рублей, а по прогнозу аналитиков Центра макроэкономических исследований Сбербанка, в этом году дефицит может увеличиться до нового максимума – 2 трлн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия заложила на войну втрое больше, чем на образование и медицину, направив 12,121 трлн рублей по статье "национальная оборона" в 2026 году.