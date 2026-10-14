Россия заложила на войну втрое больше, чем на образование и медицину: хватит еще на одну космическую станцию

Россия в 2026 году заложила 12,121 трлн. рублей, или около $144,4 млрд, по статье "национальная оборона". Если учесть более широкий перечень расходов, связанных с войной против Украины, сумма растет до 14,886 трлн рублей, или $177,4 млрд. При этом около $109,5 млрд оборонного бюджета РФ приходится на закрытые статьи.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, закрытая часть российского оборонного бюджета составляет 9,187 трлн. рублей – около 76% всей статьи "национальная оборона".

Отдельно Москва предусмотрела 15,929 млрд рублей (189,8 млн долларов) на стимулирование военно-промышленного комплекса, военно-техническое сотрудничество и обеспечение научных и производственных программ.

Дополнительные средства ориентированы конкретно на поддержку компаний русского ВПК. В частности, 2,054 млрд рублей предусмотрено на компенсацию расходов, 463 млн рублей – на предотвращение банкротств, 500 млн рублей – на компенсацию процентов по кредитам и 1,5 млрд рублей – на выплаты работникам.

Еще 26,178 млрд. рублей, или около $312 млн., заложено на прикладные оборонные исследования.

На разработку и производство беспилотников разных типов в бюджете предусмотрено 10,233 млрд. рублей ($121,9 млн.). В разведке отмечают, что эта сумма не отражает весь объем рынка, поскольку не учитывает частные инвестиции и закупки.

Отдельно на закупку беспилотников для Росгвардии предусмотрено 687,6 млрд. рублей, или около $8,19 млрд. Их планируют использовать как в войне против Украины, так и для охраны критической инфраструктуры, патрулирования и наблюдения внутри РФ.

ГУР также сообщает о 1,25 млрд рублей, заложенных на высокопроизводительные вычисления для разработки систем вооружения. Для таких задач, по данным разведки, используются, в частности, суперкомпьютеры "Яндекса" и мощности "Сбербанка".

Для сравнения, финансирование образования в РФ в 2026 году составляет около $21 млрд, медицины – $22,5 млрд. Таким образом, только статья "национальная оборона" более чем втрое превышает совокупные расходы на эти две сферы.

Напомним, в первом полугодии 2026 года военные расходы России достигли 10,7 трлн рублей или около $127 млрд, а пространство для финансового маневра российского бюджета продолжило сокращаться.