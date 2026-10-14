Росія заклала на війну утричі більше, ніж на освіту та медицину: вистачить на ще одну космічну станцію

Росія у 2026 році заклала 12,121 трлн рублів, або близько $144,4 млрд, за статтею "національна оборона". Якщо врахувати ширший перелік витрат, пов'язаних із війною проти України, сума зростає до 14,886 трлн рублів, або $177,4 млрд. При цьому близько $109,5 млрд оборонного бюджету РФ припадає на закриті статті.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, закрита частина російського оборонного бюджету становить 9,187 трлн рублів – близько 76% усієї статті "національна оборона".

Окремо Москва передбачила 15,929 млрд рублів ($189,8 млн) на стимулювання військово-промислового комплексу, військово-технічне співробітництво та забезпечення наукових і виробничих програм.

Додаткові кошти спрямовані безпосередньо на підтримку підприємств російського ВПК. Зокрема, 2,054 млрд рублів передбачено на компенсацію витрат, 463 млн рублів – на запобігання банкрутствам, 500 млн рублів – на компенсацію відсотків за кредитами та 1,5 млрд рублів – на виплати працівникам.

Ще 26,178 млрд рублів, або близько $312 млн, закладено на прикладні оборонні дослідження.

На розробку та виробництво безпілотників різних типів у бюджеті передбачено 10,233 млрд рублів ($121,9 млн). У розвідці зазначають, що ця сума не відображає всього обсягу ринку, оскільки не враховує приватні інвестиції та закупівлі.

Окремо на закупівлю безпілотників для Росгвардії передбачено 687,6 млрд рублів, або близько $8,19 млрд. Їх планують використовувати як у війні проти України, так і для охорони критичної інфраструктури, патрулювання та спостереження всередині РФ.

ГУР також повідомляє про 1,25 млрд рублів, закладених на високопродуктивні обчислення для розробки систем озброєння. Для таких завдань, за даними розвідки, використовуються, зокрема, суперкомп'ютери "Яндекса" та потужності "Сбєрбанку".

Для порівняння, фінансування освіти в РФ у 2026 році становить близько $21 млрд, медицини – $22,5 млрд. Таким чином, лише стаття "національна оборона" більш ніж утричі перевищує сукупні витрати на ці дві сфери.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року військові витрати Росії сягнули 10,7 трлн рублів, або близько $127 млрд, а простір для фінансового маневру російського бюджету продовжив скорочуватися.