Видатки бюджету Росії за дев'ять місяців підскочили до $409 мільярдів

Видатки федерального бюджету Росії зросли на 14,5% за перші дев'ять місяців року на тлі посилення війни Кремля проти України.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Витрати за цей період збільшилися до 34,8 трильйона рублів (409 мільярдів доларів) порівняно з 30,4 трильйона рублів роком раніше. Дефіцит бюджету склав 5,19 трильйона рублів, або 2,2% від валового внутрішнього продукту. Ці цифри відображають зростання вартості війни в Україні, яка триває вже п'ятий рік, а також те, як витрати на вторгнення разом зі слабшими доходами тиснуть на державні фінанси.

Витрати на війну та зростання дефіциту

Самі лише витрати, пов'язані з війною, цього року мають сягнути 17 трильйонів рублів, що приблизно на 40% перевищує початковий план, оголошений урядом наприкінці 2025 року:

це створює тиск на бюджет і призводить до розширення дефіциту;

Міністерство фінансів РФ прогнозує, що за підсумками року дефіцит закінчиться на рівні 7,35 трильйона рублів, або 3,2% ВВП;

це майже вдвічі більше за початково запланований розрив у 3,8 трильйона рублів.

Динаміка витрат протягом року

Найвищі витрати Мінфін РФ зафіксував у березні та квітні — тоді видатки сягали приблизно 4,7 трильйона рублів щомісяця. Підвищений рівень витрат на початку року був частково спричинений масштабними авансовими платежами за державними контрактами та держзакупівлями.

Згодом видатки зменшилися і в серпні становили близько 3,19 трильйона рублів, коли Росія зафіксувала найбільший місячний профіцит бюджету за рік.

Водночас Банк Росії попередив, що високий рівень державних витрат може обмежити можливості посадовців щодо зниження вартості запозичень.

Нагадаємо, Путін витратив рекордні 200 мільярдів доларів на війну цього року. Загальні військові витрати РФ цього року сягнуть рекордного рівня 200 мільярдів доларів після того, як російський диктатор Володимир Путін вирішив додатково виділити ще майже 60 мільярдів доларів на війну проти України.