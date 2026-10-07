Путін витратив рекордні 200 мільярдів доларів на війну цього року - Bloomberg

Загальні військові витрати РФ цього року сягнуть рекордного рівня 200 мільярдів доларів після того, як російський диктатор Володимир Путін вирішив додатково виділити ще майже 60 мільярдів доларів на війну проти України.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Кремль вирішив різко змінити бюджетний курс

Наприкінці минулого року Путін наказав змінити стратегію, коли дійшов висновку, що переговори з американською стороною не принесуть бажаного результату.

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці в серпні 2025 року Москва сподівалася на укладення мирної угоди, яка дозволила б уникнути роздування оборонних статей.

Проте вже до січня Кремль усвідомив недосяжність компромісу на своїх умовах і почав прискорено фінансувати оборонно-промисловий комплекс.

За данми Bloomberg, витрати РФ на оборону до кінця поточного року зростуть до 17 трильйонів рублів (близько 199 мільярдів доларів), що майже на 40% перевищує початковий урядовий план.

Наслідком такого рішення стало зростання прогнозованого дефіциту російського бюджету з початкових 3,8 трильйона до понад 7 трильйонів рублів.

Для покриття цього дефіциту уряд РФ змушений нарощувати внутрішні запозичення та активно розпродавати золоті резерви.

Що передбачають бюджетні плани РФ

Згідно з новим бюджетним проєктом, у 2027 році військові видатки заплановані на рівні 17,1 трильйона рублів з незначним зниженням у наступні періоди.

Проте аналітики очікують, що фактичні цифри знову перевищать закладені орієнтири, оскільки Москва остаточно втратила віру в посередницькі зусилля Вашингтона.

Паралельно зі збільшенням фінансування російські війська активізували ракетні обстріли цивільної, транспортної та енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, уряд Росії на третину збільшив план зі збору штрафів із населення та бізнесу, щоб наповнити федеральний бюджет на тлі зростання воєнних витрат до нового рекорду та очікуваного дефіциту в 157,9 млрд доларів (15 трлн рублів) за три роки.