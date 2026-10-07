Путин потратил рекордные 200 миллиардов долларов на войну в этом году - Bloomberg

Общие военные расходы РФ в этом году достигнут рекордного уровня в 200 миллиардов долларов после того, как российский диктатор Владимир Путин решил дополнительно выделить еще почти 60 миллиардов долларов на войну против Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Кремль решил резко сменить бюджетный курс

В конце прошлого года Путин приказал изменить стратегию, когда пришел к выводу, что переговоры с американской стороной не принесут желаемого результата.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в августе 2025 года Москва надеялась на заключение мирного соглашения, которое позволило бы избежать раздувания оборонных статей.

Однако уже к январю Кремль осознал недостижимость компромисса на своих условиях и начал ускоренно финансировать оборонно-промышленный комплекс.

По данным Bloomberg, расходы РФ на оборону к концу текущего года возрастут до 17 триллионов рублей (около 199 миллиардов долларов), что почти на 40% превышает первоначальный план правительства.

Следствием такого решения явился рост прогнозируемого дефицита российского бюджета с начальных 3,8 триллиона до более чем 7 триллионов рублей.

Для покрытия этого дефицита правительство РФ вынуждено наращивать внутренние заимствования и активно распродавать золотые резервы.

Бюджетные планы РФ

Согласно новому бюджетному проекту, в 2027 году военные расходы запланированы на уровне 17,1 триллиона рублей с незначительным снижением в последующие периоды.

Однако аналитики ожидают, что фактические цифры снова превысят заложенные ориентиры, поскольку Москва окончательно утратила веру в посреднические усилия Вашингтона.

Параллельно с увеличением финансирования российские войска активизировали ракетные обстрелы гражданской, транспортной и энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, правительство России на треть увеличило план по сбору штрафов с населения и бизнеса, чтобы наполнить федеральный бюджет на фоне роста военных расходов до нового рекорда и ожидаемого дефицита в 157,9 млрд долларов (15 трлн рублей) за три года.