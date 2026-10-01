Власти РФ планируют собрать рекордные $17,8 млрд штрафов для покрытия дефицита бюджета

Правительство России на треть увеличило план по сбору штрафов с населения и бизнеса, чтобы наполнить федеральный бюджет на фоне роста военных расходов до нового рекорда и ожидаемого дефицита в 157,9 млрд долларов (15 трлн рублей) за три года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В 2026-2029 годах российская казна рассчитывает получить рекордные 17,85 млрд долларов (1,696 трлн рублей) в виде штрафов, санкций и возмещения ущерба. В этом году поступления должны составить 4,09 млрд. долларов (389 млрд. рублей), что на 947 млн. долларов (90 млрд. рублей), или 30%, превышает первоначальный план.

В следующем году сборы планируют увеличить на 77,9 млн долларов до 4,17 млрд долларов (396,9 млрд рублей), в 2028 году – еще на 526 млн долларов до 4,7 млрд долларов (446,7 млрд рублей), а в 2029 году – на дополнительные 183 млрд долларов (4,48 млрд долларов).

По сравнению с действующей редакцией бюджета план на следующий год повысили на 27% или на 884 млн долларов (84 млрд рублей), а на 2028 год — на 37% или на 1,28 млрд долларов (122 млрд рублей).

С кого будут собирать больше средств

Каждый третий доллар штрафов власти планируют взыскать с водителей. Сборы с дальнобойщиков за возмещение ущерба автодорогам заложены на уровне:

1,07 млрд долларов (102,3 млрд рублей) – в этом году;

1,21 млрд долларов (115,1 млрд рублей) – в следующем году;

1,65 млрд долларов (157 млрд рублей) – в 2028 году;

1,75 млрд долларов (166,3 млрд рублей) – в 2029 году.

План по штрафам за нарушение ПДД будет расти примерно на 21–27 млн долларов (2–2,6 млрд рублей) ежегодно: с 558 млн долларов (53,1 млрд рублей) в этом году до 586 млн долларов в 2027-м, 608 млн долларов в 2028-м и 631 млн долларов (60).

Среди других источников поступлений:

пени и проценты от налоговой службы за налоговые нарушения возрастут на 13% за три года – с 1,26 млрд долларов (120,46 млрд рублей) в этом году до 1,44 млрд долларов (136,8 млрд рублей) в 2029 году;

возмещение ущерба федеральному имуществу должно принести 262 млн долларов (24,9 млрд рублей) за 2027-2029 годы;

штрафы по уголовным правонарушениям заложены на уровне 401 млн долларов (38,1 млрд рублей);

штрафы за административные нарушения бизнеса составят 162 млн. долларов (15,4 млрд. рублей);

прямая конфискация средств принесет еще около 157 млн долларов (15 млрд рублей) за три года – по 52,6–53,7 млн долларов (5–5,1 млрд рублей) в год.

Дефицит бюджета и повышение налогов

Штрафные средства остро нужны бюджету, который, по расчетам Минфина, в этом году потеряет еще 9% нефтегазовых доходов в годовом выражении – около 5,26 млрд долларов (500 млрд рублей), а дефицит составит 2,2% ВВП.

Чтобы уменьшить дыру в казне, со следующего года власти вводят налог на сверхдоходы для металлургов и золотодобытчиков, повышают до 22% налог на доходы физических лиц с пассивных доходов и планируют ввести 22% НДС на покупки в иностранных интернет-магазинах. По подсчетам министерства, эти меры принесут 15,78 миллиарда долларов (1,5 трлн рублей) в следующем году и 38,9 млрд долларов (3,7 трлн рублей) за три года.

Несмотря на это, бюджет останется дефицитным: в 2027 году расходы превысят доходы на 56,8 млрд долларов (5,4 трлн рублей), в 2028 году – на 53,6 млрд долларов (5,1 трлн рублей), а в 2029 году – на 54,7 млрд долларов (5,2 трлн).

Напомним, ранее сообщалось, что РФ повысит налоги и заберет прибыль горняков на финансирование войны. Военные расходы России будут оставаться повышенными не менее трех лет, что заставит правительство искать новые источники дохода: от сверхприбылей горнодобывающей промышленности и повышения налогов до продажи конфискованных активов.