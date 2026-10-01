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Новости
Дата публикации

Маск возвращается к работе с администрацией Трампа и будет исследовать будущее войны

Илон Маск
Илон Маск получил новую роль при Пентагоне / Shutterstock

Генеральный директор SpaceX Илон Маск, основатель Anduril Industries Палмер Лаки и бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич возглавят новый проект Пентагона Meridian. Он должен исследовать будущие сценарии ведения войны и технологии, которые США могут нуждаться в ближайшие десятилетия.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Axios.

Проект должен определить, какие сферы и военные возможности США должны развивать, а также какие вооружения и технологические системы могут потребоваться американским военным в будущем.

По словам Гегсета, Meridian не предполагает подготовку новых политических документов. Участники проекта должны сосредоточиться на прогнозировании будущих конфликтов и разработке решений для них.

"Мы используем уникальное американское преимущество – наших новаторов, руководителей и технологов, которые способны мыслить масштабно и находить решения для конфликтов будущего", - заявил глава Пентагона.

Координировать работу Meridian будет помогать главный технологический директор Пентагона Эмиль Майкл. Ранее он заявлял о необходимости развития новых технологических компаний в сфере обороны, сравнивая их потенциал с Anduril, Palantir и SpaceX.

Лаки заявил, что участники проекта планируют не только анализировать современные войны, но и исследовать потенциальные конфликты в 2030, 2050 и 2100 годах. По его словам, это должно помочь определить, какие технологии и системы США нужно создать уже сейчас для предотвращения грядущих войн.

Компания Маска и Лаки уже имеют значительные контракты с Пентагоном. SpaceX обеспечивает запуски в интересах национальной безопасности США, а Anduril снабжает военным средства радиоэлектронной борьбы, системы перехвата, ракетные двигатели и беспилотные системы.

Первая встреча руководителей Meridian должна была состояться 30 сентября. Гегсет ожидает, что окончательные выводы проекта будут готовы в течение 120 дней. Результаты планируется представить в открытом доступе, а также в формате отдельного засекреченного отчета.

Для Маска это станет первой официальной ролью в консультировании администрации Дональда Трампа после выхода из DOGE и публичного конфликта с президентом США в прошлом году. Впоследствии Маск и Трамп возобновили сотрудничество.

Напомним, в прошлом году Илону Маску Белый дом предоставил официальный статус специального госслужащего. Как сообщалось, согласно этому статусу миллиардер и технологический предприниматель не являются волонтером, но и не являются штатным федеральным служащим. Он не получал зарплату и имел сверхсекретный допуск к государственной тайне.

Автор:
Ольга Опенько

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