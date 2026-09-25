Илона Маска призывают помочь Украине с ударами вглубь России через Starlink

Президент Финляндии Александр Стубб обратился к владельцу SpaceX Илону Маску с просьбой разрешить Украине использовать спутниковую сеть Starlink на территории России для нанесения ударов по пусковым установкам баллистических ракет.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

По словам финского лидера, такой шаг мог бы помочь Украине выявлять и уязвлять мобильные российские ракетные комплексы, которые РФ использует для ударов по украинской территории.

"Я призываю Илона Маска дать украинцам возможность в стратегических целях использовать Starlink в районах, где расположены пусковые установки баллистических ракет как на оккупированной территории Украины, так и в России. Потому что это спасло бы жизнь", - подчеркнул Стубб.

Он подчеркнул, что Украине нужны три вещи.

"Во-первых, это противовоздушная оборона, и даже Starlink в какой-то мере обеспечил бы хорошую защиту от воздушных атак. Второе – это дополнительные энергогенераторы, а третье – это деньги. Вот над чем мы сейчас работаем. Мы формируем зимний пакет мер, потому что я не вижу признаков, чтобы война закончилась раньше зимы", - за.

Starlink для ударов по России

Украинские власти заявляют, что включение Starlink над российской территорией поможет ВСУ накануне зимы наносить удары по запускающим баллистику российским пусковым установкам, защититься от которой у Украины не хватает запаса ракет-перехватчиков.

С аналогичной просьбой украинский президент Владимир Зеленский в июле обращался к президенту Дональду Трампу. Для одобрения инициативы требуется согласие самого Маска, до сих пор ограничивавшего использование системы на территории России.

Украинские военные могут использовать Starlink на территории Украины и ее временно оккупированных территориях, но не на территории России.

С помощью оснащенных спутниковым интернетом дронов Украина получила бы возможность более прицельно бить по военным объектам России и снизить количество ракетных обстрелов, ставших проблемой из-за нехватки перехватчиков для систем ПВО Patriot.

О том, что Украина хочет использовать Starlink для ударов по русской территории, ранее писало издание The Atlantic. Сообщалось, что по этому вопросу в Маску обращался бывший украинский министр обороны Михаил Федоров, в начале года договорившийся с миллиардером о блокировка Starlink для русской армии.

В то же время известно, что Маск раньше отказал Киеву. в расширении использования Starlink для дальнобойных ударов по России из-за опасений ядерной эскалации.

В конце августа СМИ сообщали, что Маск в разговоре с Федоровым заявил, что может позволить Украине использовать спутниковые системы Starlink для ударов по территории России, однако он ожидает политического решения президента США Дональда Трампа.