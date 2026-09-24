В Польше подожгли шлюз Starlink, обеспечивающий связь для Украины

Наземный шлюз спутниковой связи Starlink, обеспечивающий интернет Украину, подожгли в Польше. Власти не исключают диверсии.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел 23 сентября вечером на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink в Воли-Кробовском Мазовецком воеводстве.

По словам пожарных, был совершен поджог распределительной станции, а также повреждена электрогенераторная установка. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Огонь охватил электрооборудование и генератор – они обеспечивают работу станции.

По словам вице-премьера Польши Кшиштофа Гавковского, это мог быть сознательный саботаж, цель которого вывести станцию из строя и нарушить интернет-связь, в том числе для украинских военных. В настоящее время системы уже работают.

Наземный шлюз Starlink в Воле-Кробовском Мазовецком воеводстве вместе с аналогичным недалеко от литовского Каунаса обеспечивает доступ к спутниковому интернету Украины, а также большую часть Центральной и Восточной Европы.

Напомним, в конце сентября 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, продолжающий финансирование абонплаты для терминалов Starlink в Украине.

Добавим, терминалы Starlink от компании SpaceX Илона Маска играют ключевую роль в обеспечении связи в Украине во время войны. Но на фронте их используют не только украинцы, но и россияне. Хотя SpaceX запретила использование в РФ Starlink, появилось множество посредников, покупающих терминалы и отправляющих их в РФ.