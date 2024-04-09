SpaceX не отключила оккупантам Starlink: они используют их на фронте

Хотя компания SpaceX Илона Маска запретила использование в РФ Starlink, сервиса спутникового интернета, в последние месяцы появилось множество посредников, покупающих терминалы и отправляющих их российским оккупантам.

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Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, благодаря посредникам, покупающим терминалы Starlink и отправляющим их в РФ, российские захватчики активно используют их на фронте.

"Это подрывает преимущество на поле боя, которым когда-то пользовались украинские войска, также возлагаемые на новейшие технологии", - говорится в материале.

Один из московских продавцов рассказал, что большинство заказов поступает из оккупированной РФ территории Украины. Покупают Starlink также российские волонтеры.

Издание напоминает, что в компании SpaceX заявили, что ни один терминал не был прямо или косвенно продан в Россию, а также пообещали, что терминалы не будут работать на территории РФ.

Также министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал максимальные ограничения на использование терминалов Starlink российскими оккупантами на фронте.

По словам Федорова, спутниковые системы Starlink россияне получали нелегально через третьи страны, поэтому их использование не являлось массовым явлением.

"Мы нашли решение проблемы. Украина продолжит использовать Starlink, а россияне максимально ограничены в его использовании. Все необходимые решения уже приняты. Результат увидим в ближайшее время", – отметил министр.

Заметим, Украина обсуждала с основателем SpaceX Илоном Маском использование россиянами систем спутниковой связи Starlink на фронте еще до того, как вопрос получил публичный резонанс. Украина предложила SpaceX алгоритм, чтобы остановить использование россиянами Starlink. Что-то подобное делала компания с правительством Израиля.

В США начали расследование по использованию РФ Starlink на фронте

В Палате представителей США начали расследование в отношении SpaceX миллиардера Илона Маска из-за информации об использовании Россией спутникового интернет-сервиса Starlink на фронте.

Законодатели подчеркнули, что они обеспокоены заявлениями украинской разведки о том, что российские войска разместили терминалы на востоке Украины, поскольку это нарушает американские санкции.

Обращаясь к президенту SpaceX Гвинн Шотвелл, они подчеркнули, что использование Россией терминалов Starlink "составляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США".

В SpaceX заявили, что компания "не ведет никакого бизнеса с российским правительством или его военными". Однако несколько российских компаний рекламируют Starlink для продаж, включая iMiele.ru и DJIRussia.

"Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они обманывают своих клиентов", – заявили в компании.

В SpaceX заверили, что если они получат информацию о том, что Starlink используется подсанкционной или неавторизованной стороной, они будут расследовать дело и деактивируют платформы спутниковой связи.