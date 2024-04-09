SpaceX не відключила окупантам Starlink: вони використовують їх на фронті

Хоча компанія SpaceX Ілона Маска заборонила використання в РФ Starlink, сервісу супутникового інтернету, в останні місяці з'явилося безліч посередників, які купують термінали і відправляють їх російським окупантам.

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Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, завдяки посередникам, які купують термінали Starlink і відправляють їх в РФ, російські загарбники активно використовують їх на фронті.

"Це підриває перевагу на полі бою, яким колись користувалися українські війська, які також покладаються на новітні технології", - йдеться у матеріалі.

Один із московських продавців розповів виданню, що більшість замовлень надходить із окупованої РФ території України. Купують Starlink також російські волонтери.

Видання нагадує, що в компанії SpaceX заявили, що жоден термінал не був прямо або опосередковано проданий до Росії, а також пообіцяли, що термінали не працюватимуть на території РФ.

Також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував максимальні обмеження використання терміналів Starlink російськими окупантами на фронті.

За словами Федорова, супутникові системи Starlink росіяни отримували нелегально через треті країни, тому їх використання не було масовим явищем.

"Ми знайшли розв'язання проблеми. Україна продовжить використовувати Starlink, а росіяни максимально обмежені у його використанні. Усі необхідні рішення вже ухвалено. Результат побачимо найближчим часом", – зауважив міністр.

Зауважимо, Україна обговорювала із засновником SpaceX Ілоном Маском використання росіянами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як питання набуло публічного резонансу. Україна запропонувала SpaceX алгоритм, щоб зупинити використання росіянами Starlink. Щось подібне робила компанія з урядом Ізраїлю.

У США почали розслідування щодо використання РФ Starlink на фронті

У Палаті представників США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска через інформацію про використання Росією супутникового інтернет-сервісу Starlink на фронті.

Законодавці підкреслили, що вони збентежені заявами української розвідки про те, що російські війська розмістили термінали на сході України, оскільки це порушує американські санкції.

Звертаючись до президентки SpaceX Гвінн Шотвелл, вони наголосили, що використання Росією терміналів Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США".

У SpaceX заявили, що компанія "не веде жодного бізнесу з російським урядом чи його військовими". Проте кілька російських компаній рекламують Starlink для продажу, включаючи iMiele.ru і DJIRussia.

"Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів", - заявили у компанії.

У SpaceX запевнили, що якщо отримають інформацію про те, що Starlink використовується підсанкційною або неавторизованою стороною, вони розслідуватимуть справу та деактивують платформи супутникового зв'язку.