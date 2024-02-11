Українська розвідка підтверджує, що окупанти використовують Starlink на війні проти України: що кажуть у Маска

Російські війська використовують на війні в Україні платформу супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску.

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Starlink у окупантів

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами на фронті", - йдеться у повідомленні відомства.

Радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил РФ.

Як зауважують у ГУР, окупаційні війська 83-ї десантно-штурмової бригади терористичної Росії діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна зазначив, що масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає.

«Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру», - підкреслив він.

РФ використовує в Україні Starlink: що кажуть у Маска

Як повідомляє видання Defense One, українські війська вперше виявили використання Росією десятки Starlink кілька місяців тому.

"Коли у них будуть сотні, нам буде важко жити", - розповів журналістам український військовий.

Відомі російські волонтерські групи, які підтримують російське вторгнення, також продемонстрували термінали Starlink, придбані для армійських підрозділів, пише видання.

Речник Пентагону Джефф Юргенсен підтвердив, що офіційні особи США знають про ці повідомлення.

Натомість у SpaceX заявили, що компанія "не веде жодного бізнесу з російським урядом чи його військовими". Проте кілька російських компаній рекламують Starlink для продажу, включаючи iMiele.ru і DJIRussia.

"Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів", - заявили у компанії.

Джерела видання вважають, що росіяни можуть легко придбати Starlink через посередників за кордоном, а потім передати їх армії.

У SpaceX запевнили, що якщо отримають інформацію про те, що Starlink використовується підсанкційною або неавторизованою стороною, вони розслідуватимуть справу та деактивують платформи супутникового зв'язку.

Старший науковий співробітник Інституту Гудзона Брайан Кларк вважає, що Росія може просто "надати помилковий GPS-сигнал на термінал Starlink, щоб він подумав, що користувач перебуває на підконтрольній Україні території. Науковець також підтримав ідею про те, що Україна може визначити, чи використовує Росія Starlink, оскільки сигнали терміналів можна ідентифікувати за допомогою засобів радіотехнічної розвідки.