Україна отримала 5 тисяч Starlink від Польщі: де їх встановлять

Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink від уряду Польщі, які допоможуть повернути звʼязок у деокуповані регіони, забезпечувати роботу шкіл, медичних закладів та енергетичної сфери у прифронтових територіях.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр- міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Частину терміналів відправляємо для забезпечення безперебійного звʼязку на прифронтових територіях. Також термінали отримають обʼєкти критичної інфраструктури", - зазначив Федоров.

За його словами, в Україні вже працюють близько 47 тисяч терміналів Starlink. Найбільше їх отримали від Польщі — понад 19 з половиною тисяч.

Частина з них надійшла в Пункти незламності. Завдяки цьому тисячі українців змогли користуватися якісним інтернетом та залишатися на зв’язку навіть в умовах блекаутів.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України разом з АТ "Укрзалізниця" тестують використання терміналів супутникового зв'язку Starlink у потягах. Спершу стабільний доступ до мережі з'явиться у поїздах Інтерсіті+, перший з них вже проходить випробування.