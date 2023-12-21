Украина получила 5 тысяч Starlink от Польши: где их установят

Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink от правительства Польши, которые помогут вернуть связь в деоккупированные регионы, обеспечивать работу школ, медицинских учреждений и энергетической сферы в прифронтовых территориях.

Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Часть терминалов отправляем для обеспечения бесперебойной связи на прифронтовых территориях. Также терминалы получат объекты критической инфраструктуры", – отметил Федоров.

По его словам, в Украине уже работает около 47 тысяч терминалов Starlink. Больше всего их получили от Польши – более 19 с половиной тысяч.

Часть из них поступила в Пункты несокрушимости. Благодаря этому, тысячи украинцев смогли пользоваться качественным интернетом и оставаться на связи даже в условиях блекаутов.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины вместе с АО "Укрзализныця" тестируют использование терминалов спутниковой связи Starlink в поездах. Сначала стабильный доступ в сеть появится в поездах Интерсити+, первый из них уже проходит испытание.