Минцифры и "Укрзализныця" тестируют Starlink в поездах: есть первые результаты

Министерство цифровой трансформации Украины вместе с АО "Укрзализныця" тестируют использование терминалов спутниковой связи Starlink в поездах. Сначала стабильное подключение к сети появится в поездах Интерсити+, первый из них уже проходит испытание.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Тестовый поезд курсирует по всей Украине, чтобы проверка была максимально полной. Дополнительно Starlink установили на поездах, выполняющих дипломатические рейсы.

У "Укрзализныци" уже есть первые результаты тестов . Выяснилось, что лучше всего Starlink работает в сочетании с сетями LTE. Специалисты пришли к выводу, что такое сочетание обеспечит поезда качественной связью на 97% пути.

Минцифры вместе с "Укрзализныцей" планируют оборудовать Starlink 16 поездов Интерсити+.

"Работаем, чтобы в украинских поездах работал качественный интернет и связь. О необходимости доступа к сети говорят 99% пассажиров. Решать эту проблему помогут Starlink", - отмечают в министерстве.

Предварительно известно, что WI-FI от Starlink будет доступен во всех поездах Интерсити до конца 2023 года. Заметим, что компания SpaceX с 2022 года начала предоставлять услуги спутникового интернета Starlink for RVs для использования на транспортных средствах, обеспечивая доступ к сети во время движения.

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