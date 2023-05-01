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На ввоз Starlink и генераторов снова действуют налоги
1 мая завершается период освобождения импорта отдельных товаров от налогообложения НДС и ввозной пошлиной, а в некоторых случаях – и от акцизного налога.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Вновь будет начисляться НДС и ввозная пошлина для товаров, импортируемых предприятиями или гражданами, которые перемещаются (пересылаются) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.
Сюда входят, в частности электрогенераторные установки и части к ним; трансформаторы, их части, инверторы; аккумуляторы, включая сепараторы для них; системы для обеспечения спутникового доступа в интернет (Starlink).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также пошлина и НДС будет взиматься за ввоз товаров, безвозмездно предоставляемых Энергетическим сообществом как помощь в пользу хозяйствующих субъектов, ввозимых для восстановления и ремонта инфраструктуры таких предприятий.
Напомним, по результатам опроса, проведенного Украинским Советом Бизнеса (УРБ), предприниматели жалуются на работу налоговой, таможни и БЭБ. Представители и владельцы бизнеса считают, что возмещение НДС получить все так же затруднительно, ситуация с блокировкой налоговых накладных практически не изменилась, а часть контролирующих органов препятствует белому бизнесу.