Предприниматели хотят перезагрузки налоговой больше, чем БЭБ - опрос

По результатам опроса, проведенного Украинским Советом Бизнеса (УРБ), предприниматели жалуются на работу налоговой, таможни и БЭБ. Представители и владельцы бизнеса считают, что возмещение НДС получить все так же затруднительно, ситуация с блокировкой налоговых накладных практически не изменилась, а часть контролирующих органов препятствует белому бизнесу.

Один из главных результатов опроса состоит в том, что больше всего предприниматели хотят перезагрузки Государственной налоговой службы. За это выступили 42,4% среди опрошенных предпринимателей, и 60,3% уверены, что нужно уменьшить штат сотрудников и повысить прозрачность работы ГНС.

Только 4% считают, что работа ГНС не нуждается в изменениях.

В то же время за перезагрузку БЭБ - на 3% меньше. Вопрос об уменьшении штата работников не ставился, ведь по официальной информации Бюро экономической безопасности из-за дефицита финансирования укомплектовано всего на 18 процентов.

Большинство предпринимателей считают, что и ДПС и ДМС работают преимущественно неэффективно и препятствуют работе белого бизнеса – 59, 2% и 54,7% соответственно.

Ответы на препятствование белого бизнеса со стороны Бюро экономической безопасности отсутствуют, но 17,6% предпринимателей считают, что БЭБ не достаточно работает по прекращению работы теневых схем в экономике.

Опрос проведен Украинским Советом Бизнеса среди руководителей ассоциаций и представителей бизнеса по текущей ситуации в налоговой системе Украины, эффективности работы Налоговой, Таможенной службы и Бюро экономической безопасности. Сфера деятельности опрошенных – 19% руководителей ассоциаций, 81% – владельцев и представителей малого и среднего бизнеса Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com