Мінцифри та "Укрзалізниця" тестують Starlink в потягах: є перші результати

Міністерство цифрової трансформації України разом з АТ "Укрзалізниця" тестують використання терміналів супутникового зв'язку Starlink у потягах. Спершу стабільний доступ до мережі з'явиться у поїздах Інтерсіті+, перший з них вже проходить випробування.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Тестовий потяг курсує всією Україною, щоб перевірка була максимально повною. Додатково Starlink встановили на потягах, що виконують дипломатичні рейси.

"Укрзалізниця" вже має перші результати тестів . З'ясувалося, що найкраще Starlink працює у поєднанні з мережами LTE. Фахівці дійшли висновку, що таке поєднання забезпечить потяги якісним зв’язком на 97% шляху.

Мінцифри разом з "Укрзалізницею" планують обладнати Starlink 16 потягів Інтерсіті+.

"Працюємо, щоб в українських потягах працював якісний інтернет та зв’язок. Про необхідність доступу до мережі говорять 99% пасажирів. Розв'язувати цю проблему допоможуть Starlink ", — зауважують в міністерстві.

Попередньо відомо, що WI-FI від "Starlink" буде доступний в усіх поїздах "Інтерсіті" до кінця 2023 року. Зауважимо, що компанія SpaceX з 2022 року почала надавати послуги супутникового інтернету Starlink for RVs для користування на транспортних засобах, забезпечуючи доступ до мережі під час руху.

Джерело фото: ua.depositphotos.com