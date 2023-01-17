До кінця 2023 року в усіх поїздах "Інтерсіті" буде доступний WI-FI від "Starlink"

Один поїзд "Інтерсіті" обладнали Starlink і тестували його на різних маршрутах більше 100 днів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив глава "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Успішно завершили тестування вайфай на базі технології Starlink в поїзді "Інтерсіті" та підводимо підсумки. Подзвонив із поїзда по відео зв’язку віце-прем’єр-міністру Михайлу Федорову і подякував за підтримку", - написав Камишін у Telegram.

Глава "УЗ" розповів, як проводилось тестування та яких результатів вдалось досягти.

"Ми партизанськими методами обладнали Starlink один поїзд "Інтерсіті" і катали його на різних маршрутах більше 100 днів", - каже він.

Результати тестування:

Доступність на маршруті 97%. Швидкість до 100 Мбіт/с.



За словами Камішина до кінця 2023 року розвернути пілот на всі поїзди "Інтерсіті".

Нагадаємо, що після 17-річної перерви "Укрзалізниця" запускає поїзд до румунської станції Валя-Вішеулуй.