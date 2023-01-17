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До кінця 2023 року в усіх поїздах "Інтерсіті" буде доступний WI-FI від "Starlink"
Один поїзд "Інтерсіті" обладнали Starlink і тестували його на різних маршрутах більше 100 днів.
Про це повідомив глава "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
"Успішно завершили тестування вайфай на базі технології Starlink в поїзді "Інтерсіті" та підводимо підсумки. Подзвонив із поїзда по відео зв’язку віце-прем’єр-міністру Михайлу Федорову і подякував за підтримку", - написав Камишін у Telegram.
Глава "УЗ" розповів, як проводилось тестування та яких результатів вдалось досягти.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми партизанськими методами обладнали Starlink один поїзд "Інтерсіті" і катали його на різних маршрутах більше 100 днів", - каже він.
Результати тестування:
- Доступність на маршруті 97%.
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Швидкість до 100 Мбіт/с.
За словами Камішина до кінця 2023 року розвернути пілот на всі поїзди "Інтерсіті".
Нагадаємо, що після 17-річної перерви "Укрзалізниця" запускає поїзд до румунської станції Валя-Вішеулуй.