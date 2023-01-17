До конца 2023 года во всех поездах "Интерсити" будет доступен WI-FI от Starlink

Один поезд "Интерсити" оборудовали Starlink и тестировали его на разных маршрутах более 100 дней.

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Об этом сообщил глава "Укрзалізниці" Александр Камышин.

"Успешно завершили тестирование вайфай на базе технологии Starlink в поезде "Интерсити" и подводим итоги. Позвонил из поезда по видеосвязи вице-премьер-министру Михаилу Федорову и поблагодарил за поддержку", - написал Камышин в Telegram.

Глава "УЗ" рассказал, как проводилось тестирование и каких результатов удалось достичь.

"Мы партизанскими методами оборудовали Starlink один поезд "Интерсити" и катали его на разных маршрутах более 100 дней", – говорит он.

Результаты тестирования:

Доступность по маршруту 97%. Скорость до 100 Мбит/с.



По словам Камишина до конца 2023 года развернуть пилот на все поезда "Интерсити".

Напомним, что после 17-летнего перерыва "Укрзалізниця" запускает поезд на румынскую станцию Валя-Вишеулуй.