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До конца 2023 года во всех поездах "Интерсити" будет доступен WI-FI от Starlink
Один поезд "Интерсити" оборудовали Starlink и тестировали его на разных маршрутах более 100 дней.
Об этом сообщил глава "Укрзалізниці" Александр Камышин.
"Успешно завершили тестирование вайфай на базе технологии Starlink в поезде "Интерсити" и подводим итоги. Позвонил из поезда по видеосвязи вице-премьер-министру Михаилу Федорову и поблагодарил за поддержку", - написал Камышин в Telegram.
Глава "УЗ" рассказал, как проводилось тестирование и каких результатов удалось достичь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы партизанскими методами оборудовали Starlink один поезд "Интерсити" и катали его на разных маршрутах более 100 дней", – говорит он.
Результаты тестирования:
- Доступность по маршруту 97%.
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Скорость до 100 Мбит/с.
По словам Камишина до конца 2023 года развернуть пилот на все поезда "Интерсити".
Напомним, что после 17-летнего перерыва "Укрзалізниця" запускает поезд на румынскую станцию Валя-Вишеулуй.