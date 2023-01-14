"Укрзализныця" запускает скоростной поезд Интерсити+ из Киева в Черкассы

АО "Укрзализныця" 20 января запускает скоростной поезд Интерсити+ №730/729 Киев — Черкассы. Маршрутом будет курсировать комфортный Hyundai Rotem.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Впервые в истории независимой Украины: скоростное сообщение для Черкасс со столицей! Укрзализныця назначает Интерсити+ №730/729 Киев — Черкассы. Напомним, в прошлом году здесь был завершен долгожданный проект по электрификации, позволяющий пустить комфортный и модерновый Hyundai Rotem", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из Киева поезд будет отправляться с 20 января ежедневно, кроме вторников, в 17:50 и прибывать в Черкассы в 21:07.

Обратно, из Черкасс, поезд будет отправляться с 21 января ежедневно, кроме среды, в 6:33 и прибывать в Киев в 9:39.

Билеты уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Отметим, "Укрзализныця" запустила программу лояльности для пассажиров под названием "Железные друзья". Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки.