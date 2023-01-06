На вокзалах "Укрзализныци" появятся бесплатные зарядные станции

"Укрзализныця" 6 января получила 100 зарядных станций для смартфонов. Их установят на вокзалах с самым большим пассажиропотоком. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Первые станции уже смонтировали в Центральном железнодорожном вокзале Киев-Пассажирский.

"Эти зарядные станции предоставлены Kusto Group — группой казахстанских предпринимателей, активно поддерживающих гуманитарные проекты в Украине. Станции произведены в рекордные сроки в Турции специально для "Укрзализныци" и, несмотря на сложную логистику, доставлены в Украину уже в начале года", — отметили в УЗ.

Одна станция может заряжать до 33 устройств одновременно и позволит пассажирам всегда быть на связи даже если произойдет блэкаут.

Напомним, при отключении света граждане могут зарядить устройства в "Пунктах несокрушимости". Киев не перестает расширять сеть пунктов обогрева во всех районах города на случай длительного отключения света. Всего в столице функционируют 532 пункта обогрева.

С информацией, где в Киеве находятся пункты обогрева, можно ознакомиться на карте. Недавно также был запущен чат-бот в Telegram, который помогает найти "Пункты несокрушимости", в том числе те, где есть интернет, по названию населенного пункта и улице.