"Укрзализныця" открыла свой первый официальный мерч-шоп (ФОТО)

3 ноября "Укрзализныця" открыла свой первый официальный мерч-шоп на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Теперь стильные и функциональные вещи в стилистике Укрзализныци можно купить на Центральном железнодорожном вокзале Киева - пока в единой оффлайн-точке, но мы не сдерживаем тягу к масштабу и планируем в ближайшее время открыть онлайн-продажи с доставкой по Украине и миру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ознакомиться с ассортиментом продукции можно на странице официального магазина сувениров в Instagram.

"Ну и конечно, заходите в магазин ежедневно с 9:00 до 21:00 — там можно коснуться нашей любви к вам, потому что Укрзализныця — это любовь", - подчеркнули в УЗ.

Ранее "Укрзализныця" в партнерстве с Mastercard запустила собственное мобильное приложение для продажи билетов и информирования пассажиров.