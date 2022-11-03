"Укрзалізниця" відкрила свій перший офіційний мерч-шоп (ФОТО)

3 листопада АТ “Укрзалізниця” відкрила свій перший офіційний мерч-шоп на Центральному залізничному вокзалі Києва.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Тепер стильні та функціональні речі в стилістиці Укрзалізниці можна купити на Центральному залізничному вокзалі Києва — поки в єдиній офлайн-точці, але ми не стримуємо потяг до масштабу і плануємо найближчим часом відкрити онлайн-продажі з доставкою Україною та світом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ознайомитись з асортиментом продукції можна на сторінці офіційного магазину сувенірів в Instagram.

"Ну і звісно, заходьте в магазин щодня з 9:00 до 21:00 — там можна торкнутись нашого кохання до вас, бо Укрзалізниця — то любов", - підкреслили в УЗ.

Раніше “Укрзалізниця” у партнерстві з Mastercard запустила власний мобільний застосунок для продажу квитків та інформування пасажирів.