"Укрзалізниця" запроваджує настільні ігри у міжнародних поїздах

"Укрзалізниця" вирішила запровадити можливість пограти в настільні ігри для пасажирів міжнародних поїздів, що прямують до Польщі, Угорщини та Австрії, а також до Ужгорода. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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"Ми обрали 100 вагонів на довгих маршрутах до Відня, Будапешта, Варшави, Хелма, Перемишля та Ужгорода для "пілотного" запуску і разом із Kilogames екіпірували їх шахами, шашками, нардами та ексклюзивною настолкою "Залізниця", - сказано в ньому.

В УЗ пояснюють, що дійсно вважають таку ідею актуальною, адже настільні ігри допомагають зняти стрес, розвивають логічне та стратегічне мислення, до того це названо "приємним безкоштовним бонусом" до мандрівки потягом.

Фото: УЗ Фото: УЗ Фото: УЗ Фото: УЗ

"Разом з іграми ми завантажили у вагони справжню залізничну любов та турботу про наших пасажирів. Безкоштовна ігротека буде розширюватись найближчим часом, а придбати додаткові ігри за бажання можна буде у провідника", - додає перевізник.

Нагадаємо також, що раніше "Укрзалізниця" запустила дитячий кінотеатр в поїздах "Інтерсіті+" з Києва до Вінниці та Чернігова.

Зазначимо при цьому, що голова держкомпанії Олександр Камишін пообіцяв, що у 2022 році тарифи на пасажирські залізничні перевезення підніматися не будуть.