"Укрзализныця" вводит настольные игры в международных поездах

"Укрзализныця" решила ввести возможность поиграть в настольные игры для пассажиров международных поездов, следующих в Польшу, Венгрию и Австрию, а также в Ужгород. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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"Мы выбрали 100 вагонов на длинных маршрутах в Вену, Будапешт, Варшаву, Хелм, Перемышль и Ужгород для "пилотного" запуска и вместе с Kilogames экипировали их шахматами, шашками, нардами и эксклюзивной настолкой "Железная дорога", - сказано в нем.

В УЗ объясняют, что действительно считают такую идею актуальной, поскольку настольные игры помогают снять стресс, развивают логическое и стратегическое мышление, к тому же это названо "приятным бесплатным бонусом" к поездке поездом.

Фото: УЗ Фото: УЗ Фото: УЗ Фото: УЗ

"Вместе с играми мы погрузили в вагоны настоящую железнодорожную любовь и заботу о наших пассажирах. Бесплатная игротека будет расширяться в ближайшее время, а приобрести дополнительные игры по желанию можно будет у проводника", - добавляет перевозчик.

Напомним также, что ранее "Укрзализныця" запустила детский кинотеатр в поездах "Интерсити+" из Киева в Винницу и Чернигов.

Отметим при этом, что глава госкомпании Александр Камышин пообещал, что в 2022 году тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки подниматься не будут.