В поезде Интерсити+ снова заработал детский кинотеатр. Такой поезд будет ходить из Киева в Винницу и Чернигов, а доступ в кинотеатр будут иметь все маленькие пассажиры, независимо от класса мест.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что такой поезд был запущен буквально за два дня до начала войны, и успел совершить только один рейс. Но кинотеатр пришлось демонтировать, чтобы дать больше места для эвакуируемых пассажиров.

"Теперь, на девяносто восьмые сутки сопротивления Украины российской агрессии, мы возобновили функционирование кинотеатра. Пока наши защитники борются на передовой за само существование нашего государства - мы боремся за комфорт и покой наших самых маленьких пассажиров, и планируем делать это в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что поезд Интерсити+ с детским кинотеатром будет ходить из Киева в Винницу и Чернигов, а доступ в кинотеатр будут иметь все маленькие пассажиры, независимо от класса мест.

Напомним, впервые за два года "Укрзалізниця" возвращает железнодорожное сообщение между Киевом и Черкассами и с 8 июня запускает региональный поезд, который будет курсировать шесть дней в неделю.